Jürgen Herzog hat keine Stadtratssitzung verpasst

Plus Als Hauptamtsleiter stellte sich Jürgen Herzog viele Jahre in den Dienst der Vöhringer Bürger. Nun verabschiedet sich der Illerberger in den Ruhestand.

Von Franziska Wolfinger

Fast 30 Jahre lang war Jürgen Herzog der wohl am besten informierte Mann in Vöhringen. Auch wenn er das selbst, in aller Bescheidenheit, nie so sagen würde. Am Freitag hatte der Hauptamtsleiter der Stadt nun seinen letzten Arbeitstag und verabschiedet sich nach 47 Jahren im Öffentlichen Dienst aus dem Arbeitsleben. Bis zu seinem offiziellen Eintritt in den Ruhestand baut er noch Resturlaub und Überstunden ab. Ein Rück- und Ausblick.

Seit 1986 arbeitete Jürgen Herzog im Vöhringer Rathaus, seit 1992 war er Leiter des Hauptamts und hatte in dieser Zeit mit drei Bürgermeistern zu tun: bis 1996 mit Erich Josef Geßner, dann mit Karl Janson und zum Abschluss mit dem neu gewählten Michael Neher. Als Hauptamtsleiter war Herzog auch für das Protokollieren der Stadtrats- sowie Ausschusssitzungen zuständig. Verpasst hat er eigenen Angaben zufolge keine einzige der mehr als 750 Sitzungen. „Die Termine waren festgelegt, da konnte ich meinen Urlaub ja gut anders planen“, sagt Herzog. Seinem Nachfolger Dominik Mennel überlässt er unter anderem eine Regalwand voller dicker schwarzer Ordner, gefüllt mit unzähligen Protokollen.

Alles, was Bürgermeister und Stadträte beschlossen haben, Jürgen Herzog wusste es als einer der ersten. Wo wird gebaut, welche Straße wird saniert, wie geht es in den städtischen Kindergärten voran und was braucht die Feuerwehr gerade? Über all das spricht der Stadtrat. Als Hauptamtsleiter fielen in der städtischen Verwaltung dann noch Themen wie Kommunale Verkehrsüberwachung, die Sicherheitswacht, Belange der Musikschule, Personal, Organisation und Geschäftsbetrieb sowie Datenschutz in seine Zuständigkeit.

Vöhringer Städtepartnerschaften schenkten besondere Erlebnisse

Im Laufe der Jahrzehnte gingen auch Dinge durch den Stadtrat, die für Herzog zum Herzensprojekt wurden. Besondere Erlebnisse waren die Gründungen der drei Vöhringer Städtepartnerschaften, sagt er. Alle drei fielen in seine Amtszeit. Als Hauptamtsleiter hat er hautnah miterleben dürfen, wie die Verbindungen zustande kamen. Als erste die zu Hettstedt – gleich nach der Wende. Die Verbindung sei über die Wielandwerke und den VEB-Walzwerk entstanden, wobei VEB im DDR-Jargon für die Bezeichnung „Volkseigener Betrieb“ stand. Herzog erklärt: „Beide Firmen haben analog genau das Gleiche gemacht.“ So sei eine gewisse Verbundenheit nahe gelegen. Ein einschneidendes Erlebnis sei es gewesen, kurz nach dem Mauerfall in den deutschen Osten zu reisen und die Verhältnisse, wie sie in der ehemaligen DDR herrschten, zu sehen.

Seinen Ruhestand will Herzog auch dazu nutzen, seinen Hobbys weiter nachgehen. Neben Tennis, Radfahren, Skifahren und seinem Garten gehört auch Reisen dazu. Besuche in Hettstedt, Vizille und Veneria Reale werden dann wohl auch dabei sein.

Das Klischee des langsam arbeitenden, behäbigen Beamten erfüllt der Hauptamtsleiter auch nach mehr als 40 Jahren Arbeit in dieser Laufbahn nicht. Im Gegenteil: Bürgerfreundlichkeit wird großgeschrieben, Anliegen der Vöhringer, Illerzeller, Illerberger und Thaler sollen schnellstmöglich bearbeitet werden. „Als Hauptamtsleiter ist man für die Bürger der letzte Ansprechpartner vor dem Bürgermeister“, erklärt Herzog. Da versuche man natürlich, die Dinge gleich zu klären.

Erst kurz zuvor hatte das Telefon geklingelt. Eine Vöhringerin hatte beobachtet, dass jemand auf dem See mit Modell-Motorbooten unterwegs sei. Ob man dagegen etwas tun könne? Herzog kann helfen: Man werde die Sicherheitswacht öfter dort vorbei schicken, um zu überprüfen, ob dort soweit alles mit dem Rechten zugehe.

Bezeichnend für Jürgen Herzog, seine Arbeit und sein Engagement der vergangenen Jahrzehnte ist daher auch der Ort, den er für sein Abschiedsfoto für diesen Bericht vorgeschlagen hat. Unser Bild zeigt ihn neben einer Skulptur des Künstlers Adelbert Burk, die neben dem Vöhringer Rathaus steht. Sie trägt den Titel „Der zufriedene Bürger“.

