vor 58 Min.

Jugendliche bewerfen mehrere Häuser in Weißenhorn mit Eiern

Mehrere Fenster und Hausfassaden in Weißenhorn sind von rohen Eiern getroffen worden. Die Polizei findet einen mutmaßlichen Täter und sucht Zeugen.

Drei Jugendliche sind am Montagabend in Weißenhorn negativ aufgefallen: Sie warfen mehrere Eier gegen Häuser. Betroffen waren Gebäude an der Hauptstraße und der St.-Johannis-Straße, wo mehrere Eier gegen Fensterscheiben und die Hausfassaden flogen.

Die Polizei Weißenhorn konnte einen der Jugendlichen zur Rede stellen

Wie die Polizei mitteilt, sahen die Beamten einer Streife drei Jugendliche in der Nähe der Tatorte. Diese rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Eine Zivilstreife hielt kurz darauf einen 15-Jährigen an, der als Verursacher in Frage kam. Er verstrickte sich nach Angaben der Polizei in Widersprüche und konnte auch keinen triftigen Grund nennen, weshalb er die elterliche Wohnung verlassen hatte.

Die beiden Begleiter des 15-Jährigen müssen noch ermittelt werden. Ebenso muss noch festgestellt werden, ob durch die Eierwürfe an den Häusern ein Sachschaden entstanden ist. Die Polizeiinspektion Weißenhorn sucht Zeugen der Vorfälle: Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen