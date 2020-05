16:00 Uhr

Jugendliche fahren mit Mini-Motorrad durch Buch

Die Polizei war am Montag in Buch im Einsatz.

Die Polizei hat in Buch einen Zwölf- und einen 13-Jährigen aufgegriffen, die mit einem sogenannten Pitbike unterwegs waren.

Der Illertisser Polizei ist am Montagnachmittag mitgeteilt worden, dass zwei Jugendliche seit geraumer Zeit die Dorfstraße in Buch mit einem kleinen Motorrad ohne Zulassung auf- und abfahren würden. Die Beamten trafen schließlich einen Zwölf- und einen 13-Jährigen in der Oberen Straße an. Sie waren laut Polizei mit einem sogenannten Pitbike unterwegs, das sie angeblich von der Mutter des Zwölfjährigen erhalten hatten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (az)

