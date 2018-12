vor 32 Min.

Jugendliche mit Kräutermischung erwischt

Die Polizei kontrollierte zwei Jugendliche in Illertissen. Bei einem fanden die Beamten Betäubungsmittel.

Ein 23-Jähriger ist am Montagnachmittag von der Polizei mit einer Kräutermischung worden. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Zeuge auf einem Parkplatz in der Lorenz-Klotz-Straße in Illertissen auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich auffällig verhielten. Eine Polizeistreife kontrollierte die beiden daraufhin und stellte bei einem davon die Betäubungsmittel sicher. (az)

Themen Folgen