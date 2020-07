vor 30 Min.

Jugendliche prügeln sich in einem Bauwagen in Nordholz

Auf einer Geburtstagsfeier in Nordholz eskaliert ein Streit zwischen einem 16- und einem 17-Jährigen. Der Ältere schlägt mit einer Glasflasche zu.

In einem Bauwagen in Nordholz ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit zwischen zwei Jugendlichen eskaliert. Dort fand eine Geburtstagsfeier statt. Dem Polizeibericht zufolge kam es zunächst zu einer Rangelei zwischen einem 16- und einem 17-Jährigen. Die Hintergründe für diese Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Im weiteren Verlauf schlug der Ältere dem Jüngeren eine Glasflasche gegen den Kopf. Der 16-Jährige erlitt deshalb zwei Platzwunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (az)

