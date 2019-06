vor 31 Min.

Jugendliche steigen in leer stehendes Haus ein

18-Jährige haben sich Zugang zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in Babenhausen verschafft - blieben aber nicht unbeobachtet.

Zwei 18-Jährige haben sich zweimal Zugang zu einem leer stehenden, landwirtschaftlichen Anwesen in Babenhausen verschafft. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Laut Polizeibericht stiegen die Jugendlichen erstmals in der Nacht zum Sonntag in das Gebäude ein. Der Eigentümer meldete dies der Polizei, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm. In den frühen Morgenstunden des Montags fuhr der Eigentümer dann noch einmal an seinem Gebäude vorbei. Dort fiel ihm ein junger Mann mit Fahrrad auf, der offensichtlich Schmiere stand. Der Eigentümer informierte die Polizei, die mit einer Streife aus Memmingen und Illertissen anfuhr. Im Gebäude nahmen die Beamten die beiden 18-Jährigen vorläufig fest. Nach bisherigen Ermittlungen waren sie auch diejenigen, die sich zwei Tage zuvor Zugang ins Gebäude verschafft hatten. Bis auf einen Autoschlüssel entwendeten sie nichts. Am Tag der Festnahme wollten sie offenbar nur „chillen und starteten einen im Gebäude befindlichen Lastwagen, teilt die Polizei mit. (az)

