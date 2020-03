12:08 Uhr

Jugendliche treffen sich trotz Verbots zum Fußballspielen

Trotz Ausgangsbeschränkung haben sich in Illertissen drei Jugendlichen zum Fußballspielen verabredet.

Auch an Tag drei der Ausgangsbeschränkungen hat die Polizei Verstöße festgestellt. In mehreren Fällen hatten sich Jugendliche in kleinen Gruppen getroffen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Illertissen sind im Laufe des Montags drei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen erstattet worden. In allen drei Fällen waren es junge Leute, die die Vorgaben missachteten.

Gegen 12.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei, die zur Unterstützung der örtlichen Dienststelle im Einsatz waren, einen 16-Jährigen im Bereich des Illertisser Bahnhofs. Der Jugendliche hielt sich dort ohne triftigen Grund auf. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Polizisten zudem einen Joint im Schuh des Jugendlichen, was eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Folge hat.

Jugendliche fliehen und lassen ihre Fahrräder zurück

Gegen 17.45 Uhr meldeten Passanten, dass auf dem Bolzplatz im Bereich der Nordtangente mehrere Jugendliche Fußball spielen würden. Als die Streife der Polizei Illertissen dort eintraf, flüchteten drei junge Männer und ließen ihre Fahrräder zurück. Diese wurden von den Beamten als Fundsache behandelt und vorsorglich sichergestellt.

Im näheren Umfeld des Bolzplatzes trafen die Beamten später auf einen 16- und einen 18-Jährigen. Diese räumten auf Vorhalt den Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen ein und erhielten ihre Fahrräder an Ort und Stelle wieder zurück. Der dritte im Bunde ist bislang unbekannt. Sein Fahrrad wird dem Fundamt überstellt. Der 16-Jährige und der 18-Jährige erhalten eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. (az)

