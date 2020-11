09:15 Uhr

Jugendliche unternehmen Spritztour mit Auto von Eltern und landen an Baum

Ein Jugendlicher aus dem Kreis Neu-Ulm hat den Autoschlüssel seiner Eltern stibitzt. Es folgte eine nächtliche Spritztour mit Freunden, bei der es krachte.

Die Polizeiinspektion Illertissen ist am frühen Samstagmorgen über eine Verkehrsunfallflucht im Bereich "An der Halde" und "An der Staig" in Bellenberg informiert worden. Ein anfänglich unbekanntes Fahrzeug mit anfänglich unbekanntem Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Baum fiel nach dem Zusammenstoß mitten auf die Straße - der Fahrer ließ ihn dort zurück und fuhr davon.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass ein 13-Jähriger nachts den Autoschlüssel seiner Eltern nahm und sich zu einer Spritztour aufmachte. Er nahm noch zwei Freunde im Alter von 15 Jahren mit on tour. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei wechselten sich zwei der drei Buben als Fahrer ab. Die Polizei will nun klären, wer welche Fahrtstrecke zurückgelegt hat und wer für den Unfall und die Unfallflucht verantwortlich ist.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden am elterlichen Auto auf circa 5000 Euro und der Sachschaden am zurückgelassenen Baum auf etwa 500 Euro belaufen. Weitere mögliche Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen (Telefon 07303/96510) zu melden. (az)

