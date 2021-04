Jugendliche wird in Buch zweimal beim Fahren ohne Führerschein erwischt

Polizisten werden in Buch auf eine 16-Jährige mit einem Mini-Auto aufmerksam. Dieses durfte die Jugendliche aber gar nicht fahren.

Eine Jugendliche hat sich am Mittwoch in Buch ans Steuer eines Fahrzeugs gesetzt, für das sie gar keine Fahrerlaubnis hat. Gleich zweimal wurden Beamte der Polizei Illertissen auf die 16-Jährige aufmerksam.

Im Rahmen des Blitzermarathons sahen die Polizisten das vierrädrige Leichtfahrzeug, ein sogenanntes Microcar, das am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2018 in Buch unterwegs war. Das Gefährt fiel dem Polizeibericht zufolge auf, weil das angebrachte Versicherungskennzeichen offensichtlich abgelaufen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht: Es bestand kein gültiger Versicherungsschutz, da das Kennzeichen aus dem Vorjahr stammte.

Bei der zweiten Kontrolle in Buch saß sogar die Mutter mit im Fahrzeug

Außerdem konnte die 16 Jahre alte Fahrerin keinen Führerschein der Klasse AM vorzeigen, der Voraussetzung ist, um das bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnelle Fahrzeug fahren zu dürfen. Wie die Polizei weiter mitteilt, stellte sich heraus, dass die Jugendliche gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Deshalb wurde ein Strafverfahren eröffnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend trafen die Beamten das Leichtfahrzeug erneut im Raum Buch an, diesmal in der Dorfstraße. Fahrzeugführerin war erneut die 16-Jährige, diesmal fuhr auch ihre Mutter mit. Ein Strafverfahren wurde deshalb auch gegen die Erziehungsberechtigte eröffnet, wie es im Polizeibericht heißt. Welche Konsequenzen das vorsätzliche Handeln nach sich ziehen wird, haben nun die Justiz und die Führerscheinstelle zu entscheiden. (AZ)

