vor 20 Min.

Jugendlichen mit fremder EC-Karte erwischt

In Vöhringen ist ein 17-Jähriger mit einer fremden EC-Karte erwischt worden.

Ein 17-Jähriger findet eine EC-Karte, steckt sie ein und will damit auch noch Zigaretten kaufen.

Einen Jugendlichen mit einer fremden EC-Karte hat die Polizei Illertissen am Donnerstagnachmittag an der Jahnstraße in Vöhringen erwischt. Der 17-Jährige hatte die Karte zuvor im Raum Ulm gefunden und behalten.

Er wollte Zigaretten kaufen

Laut Polizei wollte er sich mit der EC-Karte Zigaretten an einem Automaten kaufen. Allerdings ist das für Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Der Kauf wurde deswegen von den Beamten unterbunden. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Unterschlagung. (az)

