vor 34 Min.

Jugendparlament fordert Soccerplatz für Illertissen

Erst der Skatepark, jetzt ein Soccer- und Basketballplatz: Das Jugendparlament hat eine neue Idee, um die Stadt attraktiver für junge Leute zu machen.

Vor vier Jahren wurde in Illertissen ein Skatepark errichtet – auf Initiative des Jugendparlaments. Nun möchte das Gremium die Freizeitanlage an der Friedhofstraße in einem zweiten Bauabschnitt erweitern: Um einen kombinierten Soccer- und Basketballplatz – denn einen solchen würden sich in der Vöhlinstadt viele Jugendliche wünschen. Ein entsprechender Antrag lag den Stadträten während einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vor. „Wir sollten die Jugendlichen auf alle Fälle unterstützen“, sagte CSU-Rat Ewald Ott. Die anderen Mitglieder des Gremiums sahen das ähnlich und stimmten dem Antrag zu: Die Kosten und Realisierung des zweiten Bauabschnitts sollen nun geprüft werden.