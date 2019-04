vor 52 Min.

Jugendsinfonieorchester gastiert in Babenhausen

Das Motto lautet „Alles Tanz!“ – und das schlägt sich nicht nur in der Musik nieder

Musikfreunde können sich freuen: Mit dem Schwäbischen Jugendsinfonieorchester gastiert am morgigen Samstag, 27. April, eines der herausragenden Jugendorchester in Süddeutschland in der Veranstaltungshalle des Babenhauser Schulzentrums.

Unter dem Leitgedanken „Alles Tanz!“ bringen die jungen Musiker unter Leitung von Carolin Nordmeyer die Suite „The River“ von Duke Ellington, das „Tap Dance Conerto“ von Morton Gould sowie die „Sinfonischen Tänze op. 45“ von Sergej Rachmaninow zum Klingen. Passend zum Motto wird Solist David Friederich zudem einen Stepptanz auf die Bühne bringen.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Wer sich vorab näher über die einzelnen Werke informieren möchte, kann ab 18.15 Uhr eine kostenlose Konzerteinführung besuchen.

Seit seiner Gründung durch den Augsburger Richard Maier 1959 ist das Schwäbische Jugendsinfonieorchester zu einem großen Klangkörper herangewachsen. Eine Mitgliedschaft in diesem in Schwaben einzigartigen Ensemble kann nur durch ein erfolgreiches Probespiel erworben werden. 5000 Jugendliche aus dem Regierungsbezirk haben im Laufe der Jahre in einer Vielzahl von Konzerten Werke des abendländischen Konzertrepertoires gespielt. Viele der ehemaligen Musiker gehören heute bedeutenden Orchestern in ganz Deutschland an. (clb)

Karten gibt es unter Telefon 0821/3101-240 oder per E-Mail an jso@bezirk-schwaben.de

Themen Folgen