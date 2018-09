vor 57 Min.

Junge Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Das Auto kam am Freitagabend zwischen Greimeltshofen und Stolzenhofen von der Fahrbahn ab und schleuderte eine Böschung hinab.

Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Freitagabend nahe dem Kirchhaslacher Ortsteil Greimeltshofen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau gegen 22.20 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Stolzenhofen. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto schanzte über eine Leitplanke, fuhr eine Böschung hinab und schleuderte über einen Bach. In der Folge überschlug sich das Auto mehrfach in einem angrenzenden Feld. Die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Mindelheimer Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

