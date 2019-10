09:01 Uhr

Junge Leute organisieren Filmtag und Nachtflohmarkt

Second Hand steht im Fokus: Bald findet ein Nachtflohmarkt in Illertissen statt.

Erst nachhaltig Einkaufen, dann vor der Leinwand entspannen – das bieten zwei Veranstaltungen in Illertissen.

Junge Leute beschweren sich nicht nur über angeblich mangelhafte Freizeitmöglichkeiten in Illertissen – sie setzen selbst Akzente: Das zeigt sich bei zwei Veranstaltungen im Oktober, die von Jugendlichen, jungen Erwachsenen und dem Jugendparlament organisiert werden. Erst findet ein Nachtflohmarkt statt, später dann das „Kino mitten in der Stadt“. Für Letzteres sind bereits Karten zu erhalten. Hier eine Vorschau.

Nachtflohmarkt: Im Zeichen der Nachhaltigkeit steht die Veranstaltung am Freitag, 11. Oktober, im Jugendhaus – dabei stehen gebrachte Klamotten und deren Wiederverwendung im Fokus. Organisiert wird der Nachtflohmarkt (18 bis 23 Uhr) von ehemaligen Mitgliedern des Jugendparlaments, wie Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger nichtb ohne Stolz mitteilt. Das bestimmende Schlagwort lautet „Slow Fashion“, es geht also um das Recycling, Verwerten und Aufhübschen von bereits getragener Mode. Geht es nach den jungen veranstaltern, soll das ein Zeichen gegen die schnelllebige Modewirtschaft setzen. Es sei wichtig, sich der „fragwürdigen Mittel“ der Fashion-Industrie bewusst zu werden, heißt es in einer Mitteilung dazu. Denn alle paar Monate änderten sich die Kollektionen der großen Modehäuser und genauso schnell müsse die Bekleidung dann produziert und transportiert werden. Dies greife der Dokumentar-Film „The True Cost“ auf und erkläre, wie die Menschen sich täglich und meist unbewusst auf Kosten der Umwelt und des globalen Südens einkleiden.

Nachtflohmarkt Illertissen: Second Hand und Upcycling stehen im Fokus

Im Sinne der „Fridays for Future“-Bewegung sei es Ziel, das Bewusstsein für nachhaltigen Textilkonsum zu stärken und bei einem gemütlichen Abend mit Musik, Snacks das „ökologisches Gewissen zu beruhigen“. Geboten werden neben Second-Hand-Produkten und Vintage-Mode auch eine Upcycling-Aktion des Labels „Jacke wie Hose“. Außerdem sollen Bücher getauischt werden.

Kinotag: Zum zweiten Mal veranstaltet das Jugendparlaments einen Filmtag in der Schranne. Am Donnerstag, 31. Oktober, werden die Realverfilmung 101 Dalmatiner (14 Uhr) sowie die Filme 100 Dinge (17 Uhr ) und der „Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand“ (20 Uhr) gezeigt. Der Eintritt kostet für unter 18-Jährige, drei Euro, für Erwachsene fünf Euro und für Senioren vier Euro. Für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Handicap gibt es Ermäßigungen (drei Euro).

Vorverkauf und nähere Infos bei Jugendbüro, online unter jb-illertissen.de und per Telefon 07303 / 7813. (az)

