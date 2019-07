15:00 Uhr

Junge Männer beschallen die Nachbarschaft

In Vöhringen haben zwei junge Männer für Aufsehen gesorgt.

Zwei junge Männer sind in Vöhringen negativ aufgefallen, bis Anwohner die Polizei alarmierten.

In Vöhringen haben zwei junge Männer nachts ihre Umgebung beschallt – und zwar derart, dass Anwohner die Polizei alarmierten. Wie die Beamten berichten, hörten die beiden 19 Jahre alten Männer am Freitag, kurz nach Mitternacht, extrem laute Musik. Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße beschwerten sich deswegen bei den Ordnungshütern. Diese wiederum konnten auf der Eisenbahnbrücke die zwei Männer antreffen, die Bier tranken und über einen Lautsprecher Musik hörten.

Bußgeld: Junge Männer müssen blechen

Da die beiden 19-Jährigen in der Vergangenheit schon mehrfach in ähnlich gelagerten Fällen aufgefallen waren, wurde unter anderem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unzulässigem Lärms eingeleitet. Die jungen Männer erwartet somit ein Bußgeld. Zudem wurde ihnen an Ort und Stelle ein Platzverweis erteilt. (az)

