11.03.2020

Junge Mannschaft leitet die Stadtkapelle

Die Illertisser Musiker können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der Vorstand ist jetzt in weiblicher Hand

Von Wilhelm Schmid

Große musikalische Erfolge sowie eine Reihe attraktiver Veranstaltungen prägten das Jahr 2019 für die Stadtkapelle Illertissen. Das ging aus allen Berichten bei der sehr gut besuchten Jahresversammlung hervor. Insgesamt verfügt die Stadtkapelle derzeit über 136 Aktive im Sinfonischen Blasorchester, der Jugendkapelle und der Vorstufe. Hinzu kommen zwei Bläserklassen mit 32 Kindern, die gemeinsam mit der Musikschule Dreiklang und der Bischof-Ulrich-Grundschule betreut werden.

Neben diesen Zahlen blendeten die Berichte zurück auf die Spitzenwertungen bei einem Wertungsspiel in Günzburg mit 96 Punkten sowie beim Sieg im Oberstufenwettbewerb des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) mit 94 Punkten und dem Gewinn des ASM-Dirigentenpreises durch den musikalischen Leiter Stefan Tarkövi. Damit geht das Orchester nun in die Wertungsspiele des Bezirks 8 (Illertissen), die Ende April in Buch stattfinden, und in den bayerischen Landeswettbewerb Anfang Mai in Memmingen.

Konzertreisen nach Mürren ( Schweiz) und die Partnerstadt Elbogen ( Tschechien) waren weitere Höhepunkte des Jahres. In der Jugendarbeit gab es einen „Generationswechsel“: Die bisherige Jugendkapelle hatte sich mit dem zweimal erfolgreich präsentierten Musical „Freude“ nach Übertritten zu den Aktiven verabschiedet und wurde neu aufgestellt.

Aus der Vorstufe wurde eine neue Jugendkapelle mit 23 jungen Leuten gebildet und die Vorstufe setzte sich mit zehn Übernahmen aus den Bläserklassen neu zusammen. Für diese wertvolle Jugendarbeit sowie die gesamte kulturelle Tätigkeit der Stadtkapelle am Ort und auswärts übermittelte Bürgermeister Jürgen Eisen hohe Anerkennung. Die anstehenden Vorstandswahlen ergaben: Elf von fünfzehn Ämtern sind nun weiblich besetzt. Der bisher für die Jugend zuständige Vorstand Wolfgang Paulus wurde mit großem Dank aus dem vierköpfigen Vorstandsteam verabschiedet.

Die Neuwahlen erbrachten folgende Ergebnisse: Zu den amtierenden Vorständen Martina Schlosser und Florian Schmid wurden Benjamin Desef und Birgit Kundela als weitere Mitglieder des vierköpfigen Teams gewählt. Teresa Lambacher verwaltet die Kasse, Schriftführerin ist Michaela Blüm, Wolfgang Gira bleibt stellvertretender Dirigent. Stefan Tarkövi wird als erster Dirigent nicht gewählt, sondern vom Verein weiterhin engagiert. Die übrigen Ergebnisse lauten: Zeugwartin bleibt Juliane Hoke, Notenwarte sind Simon Staiger und Ulrike Zeller, Jugendleiterinnen Antonia Schaser und Annabel Lambacher; Beisitzer Celine Popig, Annika Ritter und Christina Wirth, Kassenprüfer Anita Nießner und Wolfgang Paulus.

Bei der Vorschau auf das begonnene Jahr wurde insbesondere das Altstadtfest angesprochen, das heuer erstmals (am 16. August) auf dem Schrannenplatz stattfindet. Hinzu kommen Konzerte der Aktiven an Ostern und am 5. Dezember in der Vöhlinhalle sowie von der Jugend am 27. Juni im Kolleg. Einen Dämmerschoppen auf dem Schrannenplatz gibt es am 24. Mai, und am 11. Juli wird das Historische Kinderfest mitgestaltet.

Im Illertisser „Sperrbezirk“ wird am 19. Juli zum Frühschoppen musiziert. Auch bei vielen weiteren Anlässen wird man die Musikerinnen und Musiker mit Instrument und Trachten erleben können. Somit steht sowohl der Stadtkapelle als auch den Blasmusikfreunden in Illertissen erneut ein ereignisreiches Jahr bevor.

