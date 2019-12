vor 22 Min.

Junge Musiker begeistern mit Konzert im Vöhringer Kulturzentrum

Beim Jahreskonzert der Bläserjugend in Vöhringen kommen die unterschiedlichsten Instrumente zum Einsatz – zur Freude des Publikums.

Von Ursula Katharina Balken

Es ist immer wieder das gleiche Bild, das die Herzen der Besucher im Vöhringer Kulturzentrum anrührt. Kleine Musikanten betreten ganz locker die Bühne, die Blockflöten in der Hand. Sie sind die Jüngsten der Bläserschule und wollen endlich vor großem Publikum glänzen – mit Erfolg.

Denn die jungen Musiker und Solisten, egal ob an der Klarinette, am Klavier oder wie der junge Alex Oellingrath am Saxophon begeistern das Publikum. Das Jahreskonzert, so formulierte es die Leiterin der Bläserschule Jutta Haisch, macht den Familien das Können der kleinen Musikanten erlebbar. Es zeige, wie sinnvoll das Heranführen an die Musik ist. Das bekommen die Besucher des Konzerts zu hören, als die Nachwuchsgruppe unter der Leitung der jugendlichen Dirigenten Simone Steigerwald „Standing Ovations“ und „Sun Calypso“ spielt.

Musikanten präsentieren Medley aus Weihnachtsliedern

Wer gute Fortschritte macht, wird Mitglied der Jugendkapelle, die Fabian Weisenberger leitet. Das Orchester präsentierte beim Jahreskonzert Stücke wie „Novena“, „Present“, „The A Team“ oder „winter Wonderland“ mit leichtem Swing-Charakter. Die Freude am Musizieren war hörbar.

Das Quartett aus Amelie Kast, Milena Schenke, Tia Teuffel und Alex Oelingrath machten Laune mit „Oh Susanna“, „Michael row the boat ashore“ und einem Medley aus Weihnachtsliedern. Einige Zuhörer sangen bei den Adventslieder mit. Der junge Alex Oellingrath spielte das Bergvagabundenlied auf seinem Saxophon, das fast größer war als er selbst. Weihnachtslieder präsentierten Saskia Birzele und Karolina Schlagbauer an der Klarinette.

Das Können der Solisten am Piano konnten die Zuhörer nur bestaunen. Solisten waren Emily Ritter, Phillip Zimmermann, Jonas Neff, Sophia Steigert, Joel Zimmermann, Doga Demir, Elias Perkins und Gerhard Wagner.

