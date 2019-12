vor 19 Min.

Junge Musiker sorgen in Illertissen für gute Stimmung

Chöre und Blasmusiker der Johannes-von-La-Salle-Realschule in Illertissen unterhalten bei ihrem Adventskonzert.

Von Roland Furthmair

Das Adventskonzert der Johannes-von-La-Salle-Realschule in Illertissen zählt zu den kulturellen Höhepunkten im Schulleben. Mit vereinten Kräften stellte die Musikfachschaft ein rund zweistündiges Programm auf die Beine. „Die Schüler werden jedes Jahr noch besser“, schwärmte der ehemalige Schulleiter Johannes Gutter bereits in der Pause. „Ein Licht geht auf“ – unter diesem Motto stand die Begrüßung der Schulleiterin Roswitha Nodin. Die Begeisterung der rund hundert mitwirkenden Musiker war ansteckend.

Mit ihren Adventsliedern brachten auch sie Licht in die Herzen der vielen Besucher in der Kollegskirche. Schon der Auftakt der Schulkapelle „Wood’n’Brass unter der Leitung von Karl Seitz mit festlichen Klängen zu „Fanfarissimo“ ließ erkennen, welch enormes Potenzial in diesem rund 35-köpfigen Ensemble steckt. Ihren ersten Auftritt vor großer Kulisse meisterte die Chorklasse unter der Leitung von Markus Hubert mit Bravour.

Konzert in Illertissen: Mal traditionell, mal modern

Mal traditionell, mal modern präsentierten sich die neunköpfigen „New Singers“ unter der Leitung von Michaela Lüpke, begleitet am Klavier von Klemens Lüpke. Unter den Fittichen der beiden Lehrkräfte stehen auch die 30 Mitglieder des La Salle-Chors, die sowohl mit klassischen Liedern als auch internationalen Titeln anspruchsvoll sangen. Als Überraschung des Konzertes erwies sich der Auftritt des Lehrerchors mit perfekten Darbietungen modern arrangierter, bekannter Weihnachtslieder.

Mit lang anhaltendem Beifall endete der zweite Konzertteil mit einer nicht vorbereiteten Zugabe. Spontan einigten sich die Dirigenten des Gesamtchores, Markus Hubert und Ensemblechef Karl Seitz darauf, das gemeinsamen Lied „Hört der Engel helle Lieder – Gloria in excelsis Deo“ mit hunderten Besuchern ein zweites Mal zu präsentierten und damit den Abschluss des Konzerts zu feiern. Die Verantwortlichen waren sich außerdem einig, den Erlös des Pausenverkaufs und die Eintrittsspenden der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu spenden.

