Junge Rettungsschwimmer aus dem Landkreis Neu-Ulm legen sich ins Zeug

Sie eilen zur Hilfe, wenn Badegäste in Not geraten: Wasserwachten. In einem Wettkampf in Illertissen zeigen Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Neu-Ulm, was sie schon alles können.

Von Zita Schmid

Die Anfeuerungsrufe in der Schwimmhalle der Illertisser Bischof-Ulrich-Grundschule sind nicht zu überhören. „Zieh, zieh“, tönt es durch die Halle und die lauten Rufe gelten denen, die gerade im Wasser ihre Bahn meistern. Die jungen Leute, die sowohl beim Schwimmen als auch beim Anspornen ihr Bestes geben, gehören zu den Jugendmannschaften der BRK-Wasserwachten im Landkreis Neu-Ulm. Sie demonstrieren an diesem Samstag beim Rettungsschwimmwettbewerb um den sogenannten Andreas-Berger-Pokal – Andreas Berger war in den 1950er-Jahren ein Pionier der Wasserwacht-Idee – ein beeindruckendes Können.

Insgesamt 17 Teams von den Wasserwacht-Ortsgruppen aus Bellenberg, Illertissen, Neu-Ulm, Senden und Weißenhorn sind dabei. Die zusammen 102 Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 18 Jahren treten unterteilt in vier Altersstufen beim Schwimmen und beim Wettkampfteil „an Land“, nämlich der Ersten-Hilfe und der Theorie, in Mannschaften an. „So viele Anmeldungen hatten wir schon seit Jahren nicht mehr“, freut sich Kreisjugendleiterin Simone Mayer. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Nachwuchs spielerisch und altersgerecht an die Aufgaben eines Rettungsschwimmers heranzuführen. Dabei zählt Leistungsbereitschaft und Wissen. Ganz wichtig ist zudem der Teamgedanke, denn auch beim wirklichen Dienst der Wasserwacht ist ein Zusammenwirken mehrerer Helfer erforderlich. So ist das Schwimmen auch ein Wettkampf mit sechs Staffeln. Normale Schwimmdisziplinen wie Brust oder Rückenlage, aber auch Techniken aus dem Rettungsschwimmen mit Abschlepp- und Schiebegriffen, mit Rettungsring oder -leine sind je nach Alter gefordert. Zudem Schnorcheln und Tauchen.

Auch an Land hilft die Wasserwacht

Gerade messen sich elf bis 13-Jährige bei der Tauchringstaffel. Wie beim übrigen Schwimmwettkampf geht es um Zeit und eine korrekte Ausführung, um Strafsekunden zu vermeiden. Eine junge Nachwuchsrettungsschwimmerin platziert die Ringe auf den vorgegebenen Stellen am Beckenboden. Diese müssen dann vom nächsten wieder gesammelt und heraufgeholt werden. Einmal taucht sie auf und holt Luft. „Natürlich dürfen sie rauf zum Luftholen“, erklärt Mayer. Die Schwimmbewegungen selbst sollten nur unter Wasser gemacht werden.

Ein Team aus Weißenhorn hat ihre sechs Staffeln schon alle absolviert. „Es ist super gelaufen“, sagen die Jugendlichen stolz. Sie gehören zur Altersstufe drei der 14- bis 16-Jährigen und heißen Florian, Kilian, Lisa, Nick, Nina und Anna. Teilweise sind sie seit ihrem ersten Kinder-Schwimmkurs bei der Wasserwacht. „Ich bin schon seit neun bis zehn Jahre dabei“, sagt der 15-jährige Nick. Die Gemeinschaft und den Sport nennt er als Gründe dafür. „Unsere Betreuer Olli und Tobi sind aber auch die besten“, ergänzt Florian, ebenfalls 15 Jahre alt. Denn wie sie erzählen, waren es wohl auch die gemeinsamen und von den Betreuern organisierten Ausflüge mit tollen Erlebnissen, die sie als Gruppe über die Jahre hinweg zusammengeschweißt haben.

Auch wie Erste Hilfe geht, mussten die Teilnehmer zeigen – unter anderem die stabile Seitenlage. Bild: Zita Schmid

Beim Ersten-Hilfe-Teil können sie sich dann als Team weiter beweisen – was die sechs Jugendlichen auch erfolgreich tun. Folgendes Fallbeispiel mit realistisch geschminkten Mimen wird ihnen gestellt: In einer fiktiven Badebucht liegen zwei Jugendliche. Einer hat stark blutende Wunden an den Händen. Der andere ist bewusstlos. Stabile Seitenlage, das Beobachten des Bewusstlosen und ein Druckverband an den Händen samt Schocklage sind hierbei notwendige und richtige Erste-Hilfe-Maßnahmen, die sie anwenden. Alle 17 Teams dürfen zudem im weiteren Teil des Wettbewerbs ihr theoretisches Wasserwacht-Wissen unter Beweis stellen, unter anderem mit Fragen über Gefahren an und in Binnengewässern.

Am Ende eines aufregenden und anstrengenden Tages ist die Kreisjugendleiterin zufrieden und wertet den Wettbewerb als „großen Erfolg“. Denn neben allem Einsatz hätten die Kinder ihren Spaß gehabt – „Und das ist ja das Wichtigste.“ In allen vier Altersstufen siegen Teams aus Weißenhorn, gefolgt von Teams aus Senden und Neu-Ulm. In der Stufe drei (14 bis 16 Jahre) belegt ein Team aus Illertissen/Bellenberg den dritten Platz.

