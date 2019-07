vor 5 Min.

Junge Sportler wollen in Illertissen hoch hinaus

Am Samstag findet zum dritten Mal „Skate ’n’ Smash“ im Illertisser Skatepark statt. Was dabei alles geboten ist.

Von Dominik Stenzel

Ob „One-Eighty“, „Backflip“ oder „Barspin“ – diese spektakulären Tricks werden am kommenden Samstag im Illertisser Skatepark zu sehen sein. Denn dann findet dort die dritte Ausgabe des „Skate ’n’ Smash“-Wettbewerbs statt: Eine Veranstaltung, die in wesentlichen Teilen von Jugendlichen organisiert wird.

Nicht nur die namensgebenden Skateboarder treten am Samstag ab 14 Uhr an. Zuvor messen sich Streetboarder (12 Uhr), danach BMX-Fahrer (16 Uhr) und Inlineskater (18 Uhr). Gleich zu Beginn wird es um 10 Uhr eine Premiere geben, denn zum ersten Mal wurde die Disziplin Scooter in die Veranstaltung aufgenommen.

Wettbewerb in Illertissen: Sprünge werden von Fachjury bewertet

Eine gute Idee, wie sich schon jetzt herausgestellt hat: Laut dem Illertisser Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger, der gemeinsam mit den Jugendlichen für die Organisation zuständig ist, gebe es in dieser Konkurrenz so viele Anmeldungen wie in keiner anderen Rollsportart. Der jüngste Teilnehmer sei erst acht Jahre alt. Die Läufe der einzelnen Sportler dauern rund eine Minute, erklärt Heckenberger. Die gezeigten Sprünge und Grinds werden anschließend von einer fachkundigen Jury bewertet, die Sieger bekommen als Belohnung Sach- oder Geldgutscheine.

Wer eher auf Ballsportarten steht, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Ab 10 Uhr wird auch ein Beachvolleyballturnier ausgetragen, bei dem Viererteams gegeneinander antreten. Die Organisation übernimmt der TSV Illertissen, die Anmeldung ist bereits geschlossen.

Nach den Wettkämpfen wird es in Illertissen noch eine kleine Party geben

In den vergangenen beiden Jahren sei „Skate ’n’ Smash“ ein großer Erfolg gewesen: „Wir hatten je 300 Zuschauer und 50 Sportler am Start“, sagt Heckenberger. Mit ähnlich vielen Menschen rechne der Stadtjugendpfleger auch dieses Mal. Denn – wie es bis jetzt aussieht – wird das Wetter am Samstag mitspielen: Strahlender Sonnenschein bei Temperaturen von weit über 20 Grad sind vorhergesagt. „Das kommt uns natürlich zugute“, sagt Heckenberger. Am Skatepark werde ein kleiner Biergarten aufgebaut, in dem es sich die Besucher gemütlich machen können. Den ganzen Tag über werden zudem kühle Getränke, Grillwürste, Putensteaks und Kaffee angeboten.

Nach den Wettkämpfen wird es noch eine kleine Party geben: „Das wird aber eher ein gemütliches Zusammensitzen“, sagt Stadtjugendpfleger Heckenberger. Für Musik sei dabei allerdings gesorgt.

Anmeldung: Teilnehmer können sich online unter www.skate-smash.com anmelden oder am Samstag, 6. Juli, ab 9 Uhr am Skatepark.

