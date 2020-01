28.01.2020

Junge Union lockt mit Leberkässemmeln: Ist das okay?

Plus Einem Bürger schmeckt die Aktion bei einer Unterschriftensammlung in Weißenhorn gar nicht. Das sagt das Landratsamt dazu.

Von Jens Noll

Im Wahlkampf müssen die Parteien kreativ sein. Auf ungewöhnliche Mittel hat am vergangenen Wochenende die Junge Union (JU) bei einer Veranstaltung in Weißenhorn gesetzt. Um überhaupt bei der Kreistagswahl am 15. März antreten zu dürfen, sammelt die Nachwuchsorganisation der CSU derzeit noch Unterschriften. Um Bürger ins Weißenhorner Rathaus zu locken, damit sie ihre Namen auf die Unterstützungsliste schreiben, setzte die JU auf Leberkäswecken.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Auf Facebook hatte die JU Weißenhorn angekündigt, dass jeder, der am Samstag ins Rathaus komme, um sich in die Liste einzutragen, einen Leberkäswecken erhalte. „Also los geht’s – Personalausweis schnappen, kurz unterschreiben und gemütlich mit den Freunden einen Leberkäswecken genießen“, schrieben die engagierten Wahlkämpfer. In Neu-Ulm haben Bürger sogar Bier bekommen Zum Hintergrund: Für die Kreistagswahlen benötigt eine neue Liste im Landkreis Neu-Ulm wie berichtet mindestens 430 Unterschriften. Neben der Jungen Union will auch die ÖDP mit einer Liste bei der Kreistagswahl antreten und braucht dafür Wähler, die unterzeichnen. Darüber hinaus möchte die JU auch mit einer eigenen Liste für den Neu-Ulmer Stadtrat antreten. Dafür sind 340 Unterschriften notwendig. Und die Zeit drängt: Die Frist für die Eintragung in die Unterstützungslisten endet am Montag, 3. Februar, um 12 Uhr. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nun stellt sich allerdings die Frage: Dürfen Parteien im Wahlkampf überhaupt Lockmittel wie Leberkäswecken einsetzen? Ein kritischer Beobachter hat das Landratsamt Neu-Ulm auf die Aktion in Weißenhorn hingewiesen. Stefan Hatzelmann, Fachbereichsleiter für Kommunalrecht und Wahlen bei der Behörde, teilt auf Nachfrage unsere Redaktion mit, dass die JU nicht gegen geltende Regeln verstoßen habe. Die kritische Schwelle sei mit einer Leberkässemmel noch nicht überschritten, sagt er. Auch ein Bier, mit dem die Nachwuchsorganisation Bürger in Neu-Ulm zum Unterschreiben angelockt hat, sei noch vertretbar, sagt Hatzelmann. Zumal es schwierig nachzuweisen sei, dass sich Lockmittel wie diese letztlich auf das Wahlergebnis auswirken. Wo aber liegt die Grenze? Was ist nicht mehr okay? Das muss Hatzelmann zufolge im Einzelfall entschieden werden, klare Vorgaben gebe es nicht. Geld als Lockmittel sieht der Fachbereichsleiter jedoch weitaus kritischer als kleine Geschenke wie Kugelschreiber, Blöcke oder Spielkarten. Mehr aus Weißenhorn lesen Sie hier: Die Stadt Weißenhorn forstet für den Klimaschutz auf

Die Liebe ist ein seltsames Spiel in Nestroys "Das Mädl aus der Stadt"

Hier bekommt die Jugend einen Platz

Hegelhofen soll größer werden

Themen folgen