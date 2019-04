20:15 Uhr

Junger Mann hat verbotenes Messer dabei

Ein 18-Jähriger hat in Vöhringen ein Butterfly-Messer bei sich getragen. Das gestand er einer Polizeistreife.

Einen Verstoß gegen das Waffengesetz hat eine Polizeistreife am Freitagabend in der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen festgestellt: Bei einer Personenkontrolle gab ein 18-Jähriger gegenüber den Beamten an, ein sogenanntes Butterfly-Messer bei sich zu tragen.

Butterfly-Messer gilt als verbotener Gegenstand

Da ein Messer dieser Art vom Waffengesetz als verbotener Gegenstand eingeordnet wird, erwartet den Beschuldigten nun eine Strafanzeige. Das Messer wurde von der Polizei sichergestellt. (az)

Weitere Fälle aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen