vor 1 Min.

Kabarett: Ein Einblick in die schwäbische Seele

Plus Der Kabarettist Jakob Wunder bekommt ein Heimspiel in der Bellenberger Sportgaststätte. Witzige Beobachtungen, schlagkräftige Gedanken: So unterhält Wunder sein Publikum.

Von Regina Langhans

Dem Schwaben wird ja etliches zugetraut – aber eine schwäbische Revolution? Der seit 25 Jahren in Bellenberg lebende Kabarettist Otmar Walcher alias Jakob Wunder hat sie Samstagabend im Biergarten der örtlichen Sportgaststätte angezettelt. Und am Ende die Besucher der ausverkauften Vorstellung als Che Gue-Wunder zur Revolution aufgerufen: „Stützt euch nicht auf Vorschriften, haltet euch nicht am Geländer, sondern lauft euch auf der Treppe frei.“ Bellenberger und Fans aus den Nachbarorten gingen dabei begeistert mit.

Der Kabarettist unterhält sein Publikum mit Beobachtungen aus seinem Alltag

Eine Art Dirigentenstuhl, Headset, später noch die Leinwand für einen Kurzfilm und seine Jakob-Wunder-Kappe, mehr brauchte der, auch aus der Faschingssendung Schwaben Weissblau bekannte Darsteller für seinen Auftritt nicht. Umso prägnanter war, dass der Schwabe fast jeden Satz mit dem vertraulichen „Woisch du“ begann oder aber mit „V’rstasch du“. Dann folgten Begebenheiten aus Alltags- oder Familienleben, gepaart mit Beobachtungen aus der Gesellschaft und selbstverständlich aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Protagonisten.

Zuviel Abgeschirmtheit, hohe Hürden durch Stahl und Steine würden ihm den Kontakt zu den Mitmenschen erschweren, beklagte etwa Jakob Wunder. Und wer die Grundstücke betrete, werde von Bewegungsmeldern oder Überwachungskameras verfolgt, jeder Fehltritt vom vorgegebenen Weg führte in schwarze, scharfkantige Steinbeete. „Das ist was für Selbstmörder“, kritisierte er den Trend, der in Bellenberg sogar zu Diskussionen im Gemeinderat führte.

Gleichwohl wisse er die Ehre, es ins Goldene Buch der Stadt zu schaffen, durchaus zu schätzen. Nur, dass der alte Kunrat am Rathausbrunnen nicht durch eine Büste seiner Person als die neueste Bellenberger Berühmtheit ersetzt werde, finde er schade. Walcher verstand es, sich in seinen Ausführungen zu verzetteln, bediente sich eines breiten Schwäbisch und teils derben Vokabulars. Ohne Zweifel war da auch der Weg ein Stück weit das Ziel, ein Hörgenuss für alle Freunde typisch regionalen Sprachschatzes.

Wunder steigert sich in die Rolle des Revoluzzers hinein

Ist es die typische Neugierde der Leute oder schon Überwachung, wenn der Protagonist als Kind beim Klopapierkaufen oder wie kürzlich beim Kauf einer Hämorrhoidensalbe in der Apotheke alle Augen auf sich gerichtet sah? In letzterem Fall konnte er sich wie folgt, der ihm hochnotpeinlichen Situation, entziehen. Bitte als Geschenk einpacken, habe er gesagt. Worauf die Bedienung fragte, an welchen Namen sie das beigefügte Kärtchen richte solle. Die ersehnte Anonymität war wieder in Gefahr, doch dann fiel die Antwort eindeutig: „Für ein Arschloch.“

Mehr und mehr steigerte sich Wunder in die Rolle des Revoluzzers hinein. Prangerte Alkoholvorschriften am Illertisser Bahnhof an oder für Rückkehrer vom Illertisser Weinfest: „Wie soll ich denn sonst vom Weinfest heimkommen als mit dem Rad?“ Oder kritisierte die Altersgrenze von 18 für den eigentlich für Jugendliche gedachten Bellenberger Partyshot. Jakob Wunder, auf besten Weg in der Nachfolge Che Guevaras, rief zu debilem Ungehorsam auf: „Trinkat gelben Sprudel, auch wenn Zucker drin ist.“ Jedes Thema scheint dem Kabarettisten recht, jede noch so groteske Überspitzung erlaubt, wenn es denn um die Sache geht. Ein wenig spricht da wohl der Schauspieler aus ihm: Denn im Theater als abgeschlossenen Raum kann das Publikum leichter abstrahieren, was im Kabarett vielleicht eine Gratwanderung darstellt. Das Publikum in Bellenberg hat den schwäbischen Revoluzzer jedenfalls verstanden.

