Kabarett: Ein Lehrer und die Segnungen des Alters

Der Kabarettist Han’s Klaffl blickt in Illertissen mit viel Humor zurück auf seine eigene Schulzeit – und spart dabei aktuelle Probleme nicht aus.

Von Alfred Grimm

Han´s Klaffl betritt die Bühne, geht suchend hin und her, schaut auf verschiedene Plätze und verschwindet wieder. Als er zurück auf die Bühne in der Aula des Kollegs der Schulbrüder Illertissen kommt, erklärt er dem Publikum, dass ihm das in seinem Alter in letzter Zeit öfter passiere. Er wisse genau, wo er etwas hingelegt habe, aber er finde es doch nicht, sagt der Kabarettist und ehemalige Musiklehrer. Doch nicht nur im Alltagsleben erinnere er sich nicht mehr, was er vor Kurzem suchte oder gerade wollte.

Der Kabarettist erzählt vom Lebertran, dem Globuli der Kindheit

„Nachschlag! Eh ich es vergesse!“ heißt der Titel seines Programms, mit dem Klaffl aktuell auf Tour ist. Man denkt: Früher war manches schön, aber einiges nicht. Das haben wir alles schon gehabt. Damit spricht er auch die politischen Verhältnisse jetzt und vor etwa 90 Jahren an. Die Vergesslichkeit sei eine Segnung des Alters. Der Kabarettist kokettiert mit dem Alter: Multitasking klappt immer schlechter. Für das Suchen der Brille legt man jeden Tag etwa 1,5 Kilometer zurück. Das Thema „Schlechtes Kurz- und gutes Langzeitgedächtnis“ zieht sich wie ein roter Faden durch sein Programm. Er erzählt von früher, von der Sparsamkeit, davon, dass man lesen musste, weil man damals in der Freizeit nur lesen konnte und vom Lebertran, dem Globuli der Kindheit, der grässlich schmeckte und Kindern bei allen Krankheiten verabreicht wurde. Den Aktivisten von Greenpeace als Schützer der Wale unterstellt er: Denen geht es nicht um die Wale. „Die wollen nur, dass es keinen Lebertran mehr gibt.“

Auch ein Lehrer war mal Schüler: Han’s Klaffl liest auf der Bühne aus einem Tagebuch aus seiner eigenen Schulzeit vor. Wegen seiner Erfahrung mit guten und sehr schlechten Lehrern – und weil diese früher Respektspersonen waren – wurde er selber Lehrer, erzählt er. Da habe er noch gedacht, auf der sicheren Seite zu sein. Das mit dem Respekt habe sich mittlerweile geändert. Der natürliche Feind des Lehrers sei heute – der Anwalt.

Irgendwann gebe es wohl keine Mittel- und Realschulen mehr

Klaffl erzählt von absurden Textaufgaben und brutalen Religionslehrern. Anschließend zitiert er aus seiner Sammlung origineller Zeitungsausschnitte. In einer Meldung über einen Corona-Patienten nach seiner Genesung stand anscheinend dieser bizarre Satz: „… und wieder hat der Tod ein Auge zugedrückt.“ Die Empfehlung der OECD ( Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ) nach mehr Abiturienten in Deutschland kontert er mit einem kritischen Ausblick auf die künftige Bildungspolitik: In 30 Jahren werde die Abiturquote 100 Prozent betragen. Mittel- und Realschulen gebe es nicht mehr. Und die Lehrpläne mache der Arbeitgeberverband.

Klaffl nimmt bei seinen Ausführungen kein Blatt vor den Mund. Er scheut sich nicht, aktuelle politische Probleme wie den Umgang mit Minderheiten früher und heute und die Fortsetzung der Karriere von Nazigrößen in der neu gegründeten Bundesrepublik anzusprechen. Seinen Vortrag bringt der frühere Musiklehrer in einem angenehm klingenden Bayrisch zu Gehör und begleitet viele Texte mit dem Flügel und dem Kontrabass. Das macht seine Ausführungen für das Publikum noch verständlicher und einprägsamer.

Die Besucher bedankten sich beim Künstler für seinen abwechslungsreichen und humorvollen Vortrag immer wieder mit spontanem Beifall und am Ende lange anhaltendem Schlussapplaus.

