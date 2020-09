vor 17 Min.

Kabarett: Hillus Herzdropfa kommen nach Vöhringen

Plus Nach langer Corona-Pause läuft der regionale Kulturbetrieb wieder an. Beim Griaswirt wird nun der im März abgesagte Auftritt von „Hillus Herzdropfa“ nachgeholt.

Von Franziska Wolfinger

Die Leute sollen doch endlich mal wieder was zu lachen haben, finden der Vöhringer Wirt Markus Holl und das Kabarett-Duo Hillus Herzdropfa aus Schelklingen. Deshalb treten die „Herzdropfa“ – Corona zum Trotz – beim Griaswirt auf. Am kommenden Sonntag dann bereits zum zweiten Mal.

Kabarett ohne Krise: Corona ist nicht "lustig"

Schon am vergangenen Donnerstag brachten die beiden ihr Programm in Vöhringen vor einem dankbaren Publikum auf die Bühne. Den Zuhörern hat der Abend gefallen, nicht nur weil die schwäbische Comedy genau ihren Humornerv traf. Viele positive Reaktionen gab es laut Wirt Markus Holl, weil der Abend Abwechslung in den trist gewordenen Alltag brachte. Auch Hillu Stoll von Hillus Herzdropfa sagt: „Die Leute brauchen das gerade.“ So haben sie und ihr Bühnenpartner dem Impuls widerstanden, dem viele Künstler erliegen, und das Thema Corona nicht aufgegriffen. Auch ihnen seien ab März alle Auftritte weggebrochen. Viel freie Zeit, um an einem neuen Programm zu feilen. Und das hätten sie auch getan, sagt Stoll, und Corona dabei komplett ausgespart. „Wir Herzdropfa machen lustige Sachen. Corona gehört da nicht dazu“, sagt sie.

Zusammenhalt zwischen Veranstalter und Künstler

Getroffen hat sie die Corona-Krise wie jeden anderen Künstler auch. Doch Hillu Stoll findet dabei noch manch Positives: Gastronomen wie Markus Holl zum Beispiel, die trotz der Schwierigkeiten Auftritte organisieren. Stoll sagt: „Es gab viele Wirte, die zu uns gesagt haben ’Ihr habt in guten Zeiten bei uns gespielt, jetzt spielt Ihr auch in schlechten Zeiten bei uns’.“ Sie lobt den Zusammenhalt zwischen Künstlern und Veranstaltern in der Region.

Seit Juli haben die Herzdropfa wieder vereinzelte kleine Auftritte, wegen der Infektionsgefahr vor allem im Freien. So ist das Wetter, von dem in der Gastronomie schon immer viel abhing, zu einem noch wichtigeren Faktor geworden. Wenn die Sonne scheint, ist der Biergarten voll. Unbeschwerte Gäste sitzen um die Tische an der frischen Luft. „Fast so, als hätte es nie Corona gegeben“, berichtet Wirt Markus Holl. An Tagen mit schlechtem Wetter bleibt der Gastraum fast leer. Drinnen, da fühlen sich wohl viele nicht wohl. Da scheint die Angst vor dem Virus bei den meisten zu überwiegen.

Für den Wirt war das vergangene Jahr nicht besser als für die Künstler. Hochzeiten, Kommunionen, Geburtstage – alles abgesagt. Auch Firmen- oder Vereinsweihnachtsfeiern wird es aller Voraussicht nach nicht geben.

Geplanter Auftritt wird nun "gesplittet"

Dennoch versucht Holl das Beste aus der aktuellen Lage herauszuholen. Deshalb wollte er auch den eigentlich für März geplanten Kabarett-Auftritt der „Herzdropfa“ nachholen. 135 Karten waren im Frühjahr schon verkauft. Für so viel Publikum ist mit den aktuellen Abstandsvorschriften gar kein Platz im Griaswirt. Aus diesem Grund wurde das Event sozusagen auf zwei Auftritte gesplittet.

Der zweite Termin ist am kommenden Sonntag, Einlass ab 16 Uhr, Beginn ist für 18 Uhr angesetzt. Da der Kabarett-Abend als Open-Air-Veranstaltung geplant ist, findet er nur bei gutem Wetter statt. Die Karten gibt es nicht im Vorverkauf, sondern nun an der Abendkasse.

