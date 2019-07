vor 55 Min.

Käufer für Vöhringer Ulrichsblöcke gefunden

Mieter erhalten Infos zur Wohnsituation. Ein Name wird allerdings nicht genannt.

Von Ursula Katharina Balken

Die Katze ist aus dem Sack, wenn auch noch nicht ganz. „Wir haben einen Interessenten gefunden, der die Ulrichsblöcke kaufen will. Er erfüllt unser wichtigstes Anliegen – die Bestandserhaltung“, erklärte auf Anfrage Rudolf Mitterhuber, der zur Doppelspitze des St. Ulrichswerks der Diözese Augsburg Siedlungs- und Wohnungsunternehmen gehört. Die notarielle Beurkundung findet in der kommenden Woche statt. Dann will das Ulrichswerk auch den Namen des potenziellen Käufers bekannt geben. Mehr zu den Hintergründen: Ulrichsblöcke in Vöhringen: Mieter können endlich aufatmen

Ulrichblöcke: Gibt es endlich Klarheit?

Der Hintergrund: Die Absichten des Ulrichswerks, die Wohnanlagen an der Ulrichstraße in Vöhringen zu veräußern, hatte bei den Mietern Anfang des Jahres für erhebliche Aufregung gesorgt (wir berichteten). Entspannung gab es erst nach einer Mieterversammlung im April. Danach versicherte das Ulrichswerk, im Falle einer Entscheidung die Bewohner darüber zu informieren, wer der neue Eigentümer sein wird und was mit der Immobilie geschehen soll. Schon damals wurde deutlich, dass das Augsburger Unternehmen nicht daran interessiert ist, die Wohnanlagen an jemanden zu verkaufen, der die Anlage zerschlagen will, um exklusives Wohnen möglich zu machen. Ein Wörtchen mitzureden hat aber auch die Stadt Vöhringen. Sie ist Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Wohnanlage Anfang der 1960er-Jahre errichtet wurde. Die Mieter wurden nun vor wenigen Tagen – wie im April angekündigt – über Einzelheiten informiert. Allerdings erfuhren sie den Namen des Käufers nicht. Dieser soll erst bekannt gegeben werden, wenn der Vertrag unter Dach und Fach ist.

