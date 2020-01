11:50 Uhr

Kaminbrand in Balzheim: Auch Illertisser Wehr im Einsatz

Weil Flammen mehrere Meter hoch aus einem Kamin schlugen, rückte die Feuerwehr Illertissen aus. Es war der erste Einsatz der neuen Drehleiter in einem baden-württembergischen Nachbarort.

Ein Kaminbrand in Unterbalzheim hat am Mittwochmorgen gegen acht Uhr die Feuerwehren auf den Plan gerufen: In einem Haus an der Berggasse schlugen Flammen mehrere Meter hoch aus dem Kamin, als die zuerst alarmierte Feuerwehr Balzheim eintraf. Weil zu befürchten war, dass das Feuer aus dem Kamin ausbrechen könnte und um sicherzustellen, dass dieser nicht beschädigt war, wurden die Wehren aus Dietenheim und Illertissen zur Unterstützung gerufen.

Bei deren Eintreffen war das Feuer bereits größenteils erloschen, weil die Rußschicht im Inneren des Kamins offensichtlich ausgebrannt war. So musste nur noch mithilfe der Wärmebildkamera von oben und im Haus kontrolliert werden, ob weitere Glutnester vorhanden waren und die Kaminwand intakt geblieben war. Nachdem dadurch bestätigt wurde, dass keine Gefahr mehr bestand, konnte die Einsatzstelle an einen Kaminkehrermeister zur weiteren Prüfung übergeben werden. (wis)

