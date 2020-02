vor 53 Min.

Kaminbrand in einem Einfamilienhaus

Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Buch. Der Kaminkehrer wurde von der Feuerwehr mit der Drehleiter auf das Dach gebracht.

Feuerwehrleute sind zu einem Kaminbrand nach Buch ausgerückt.

Zu einem Kaminbrand wurden die Feuerwehren Buch und Illertissen am Freitagabend um 17.30 Uhr nach Buch in die Unterrother Straße alarmiert.

Rußschicht gerät in Brand

In einem dortigen Wohnhaus war eine Rußschicht im Inneren des Kamins in Brand geraten. Das Feuer war bei Ankunft der Wehren bereits ausgebrannt, sodass nur noch mithilfe von zwei Wärmebildkameras untersucht werden musste, ob eventuell Risse in der Kaminwand entstanden waren. Nachdem sich heraus stellte, dass der Rauchabzug heil geblieben war, konnte der Kaminkehrer von der Drehleiter aus den Schlot reinigen. Somit war kein weiterer Schaden entstanden. (wis)

