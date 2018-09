14:00 Uhr

Kampf um Hochschule und Ämter

Der SPD-Politiker David Yeow will als Abgeordneter mehr regionale Interessen in München durchsetzen. Welches seine Schwerpunktthemen sind.

Von Volker Geyer

Wer sind die Politiker, die in den bayerischen Landtag einziehen wollen? In einer Serie von Porträts stellen wir in den nächsten Wochen die Direktkandidaten der Parteien im Stimmkreis Memmingen vor. Heute: David Yeow, SPD.

„Memmingen muss in München mehr Gehör finden.“ Dafür will sich David Yeow im Falle seiner Wahl mit Nachdruck einsetzen. Denn in den Augen des SPD-Landtagskandidaten ist seine Heimatstadt bei der Verteilung von staatlichen Einrichtungen „regelmäßig hinten runtergefallen“. Der 40-Jährige denkt hier beispielsweise an das Thema „Hochschule“.

„An der Forderung nach einem echten Hochschulstandort werde ich festhalten“, versichert der gelernte TV- und Hörfunk-Redakteur. Denn die Außenstelle der Kemptener Hochschule in Memmingen ist für Yeow „nur eine kleine Maßnahme ohne großen Effekt“. Dort wird der berufsbegleitende Studiengang „Systems Engineering“ angeboten – eine Mischung aus Ingenieurwesen und Informatik. Das Angebot richtet sich vor allem an Mitarbeiter von Industriebetrieben. Sie sollen durch das Teilzeitstudium fit für die Digitalisierung gemacht werden.

Indes schwebt Yeow eine eigene Hochschule in Memmingen vor, die sich zum Beispiel auf den Bereich der Pflege konzentriert. „Dieses Gebiet spielt heute schon eine große Rolle und wird in Zukunft noch wichtiger werden“, ist der Sozialdemokrat überzeugt. Durch eine derartige Spezialisierung in Memmingen würde sich das Angebot auch nicht mit dem in Kempten überschneiden.

Memmingen im Blickpunkt der Politik

Mit Blick auf die Hochschulangebote im Allgäu erinnert der SPD-Kandidat zudem an die Einrichtung einer Außenstelle der Hochschule für den Öffentlichen Dienst in Kaufbeuren im Jahr 2009. Dort studieren mittlerweile etwa 300 junge Leute. „Auch hier wurde an Memmingen mal wieder vorbeientschieden“, sagt Yeow. Als weiteres Beispiel, wo Memmingen zu kurz gekommen sei, nennt der Sozialdemokrat die Gründung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West vor zehn Jahren in Kempten.

Nach Yeows Worten sorgen staatliche Einrichtungen stets dafür, dass mehr Menschen in eine Region ziehen und dadurch die Kaufkraft steigt. Umgekehrt habe der Bundeswehrabzug von Memmingerberg einen starken Kaufkraftverlust nach sich gezogen. In diesem Zusammenhang würde Yeow es begrüßen, dass das Personal bei der hiesigen Polizei aufgestockt wird. Zumal dadurch auch die bisherigen Polizeikräfte entlastet würden. „Klar ist aber: Mehr Personal bei der Polizei im Stimmkreis kann nicht mit einer Hochschulansiedlung verglichen werden.“

Yoew setzt sich aber nicht nur für den Bildungssektor und ein starkes Memmingen ein: Denn als eine der wichtigsten Forderungen seiner Partei nennt er, dass den Menschen genügend Wohnraum zur Verfügung stehen soll, den sie sich leisten können. Für nicht umsetzbar hält er den Vorschlag, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anbieten zu wollen. Am Herzen liegt dem Politiker, der seit 2011 zur SPD gehört und in seiner Freizeit gerne liest und fischt, vor allem seine Heimat: „Wir müssen die kleinen, ländlichen Gemeinden mehr in den Fokus rücken und stärken, denn davon profitieren alle“, sagt er auf die Frage, welches Projekt er für seinen Wahlkreis durchsetzen möchte. Er sehe gerne das Große und Ganze und die Zusammenhänge, er höre gerne zu und interessiere sich für das Leben der Anderen. Yeow: „Nur so verliert man nicht den Blick für die Dinge, die den Leuten wichtig sind.“

