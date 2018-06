vor 27 Min.

Karten für Mozart-Abend zu gewinnen

Kultur im Glashaus widmet sich dem Komponisten

Die Königin der Nacht, Donna Anna, Donna Elvira, die Damen Fiordiligi und Dorabella, Papagena mit Susanna oder die Gräfin aus dem Figaro – sie alle sind anmutige Figuren aus Mozarts Opern. Ihnen widmet sich am Samstag, 9. Juni, ab 19.30 Uhr, die nächste Veranstaltung von Kultur im Glashaus (kurz: KiG) unter dem Thema „Mozarts Frauen“. Gezeigt wird eine musikalisch-literarische Soiree.

In einem Potpourri mit den schönsten Arien und Duetten aus Mozarts Opern treten Maria Amiradis (Sopran), Yuna-Maria Schmidt (Sopran), Veronika Farkas (Mezzosopran) sowie Oscar Quezada (Bariton) als Interpreten auf. Begleitet werden sie von Susanne Geuer an der Klarinette und Stellario Fagone am Klavier. Die Moderation übernimmt Joseph Kiermeier-Debre.

Die Illertisser Zeitung verlost einmal zwei Karten für diese kulturelle Veranstaltung. Interessierte werfen dazu einfach eine Postkarte mit dem Kennwort „Kultur im Glashaus“ bei der Redaktion der Illertisser Zeitung, Marktplatz 11 in Illertissen ein. Oder schicken eine E-Mail an: gewinnspiel@illertisser-zeitung.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 7. Juni, 13 Uhr. Der Gewinner wird von uns in der Zeitung bekannt gegeben und kann seine Karten direkt an der Abendkasse im Glashaus abholen.

Wer keine Karten für den Abend gewinnt, hat die Möglichkeit, welche zu kaufen: Bei der Buchhandlung Zanker, Telefon 07303/3660, bei Reinhard Hemmer, Telefon 0175/2334360 und per E-Mail an rphemmer@t-online.de, bei Professor Joseph Kiermeier-Debre, Telefon 08377/1459 und per E-Mail an joseph@kiermeier-debre.de sowie im Museum der Gartenkultur in Illertissen (nur Abendkasse).

Die Hommage an Wolfgang Amadeus Mozart erhält außerdem eine bildlich-plastische Dimension: Lucie Sommer-Leix, eine im Allgäu durch ihre bunten Frauenplastiken bekannte Künstlerin, hat sich der Phantasiegestalten aus Mozarts Opern angenommen. Die Ausstellung ihrer Plastiken kann ab dem Konzerttag, 9. Juni, ab 18.30 Uhr, zwischen den Gärten auf der Jungviehweide bis etwa Ende Juli besucht werden. (zisc)

