Katze wird in Bubenhausen zweimal angeschossen

Treibt ein Katzenhasser im Weißenhorner Stadtteil Bubenhausen sein Unwesen? Die Polizei berichtet über mehrere Vorfälle.

In Bubenhausen war in den vergangenen zwei Monaten eine Katze zweimal angeschossen worden. Die Polizeiinspektion Weißenhorn hat die Ermittlungen übernommen. Deren Bericht zufolge wurde das Tier vermutlich mit einer Luftdruckwaffe verletzt. Der Eigentümer gab an, dass es sich um keinen Einzelfall handele. Zudem liegen der Polizei Hinweise vor, dass im Bereich Bubenhausen eine Lebendfalle aufgestellt wurde. Hierdurch soll eine weitere Katze verletzt worden sein. Hinweise zu weiteren Vorfällen oder möglichen Tatverdächtigen nehmen die Beamten unter Telefon 07309/9655-0 entgegen. (AZ)

