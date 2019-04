vor 51 Min.

Kein Geld dabei: Obdachloser verspeist Lebensmittel in Supermarkt

Ein Mann hat sich in einem Supermarkt in Illertissen satt gegessen. Bezahlen konnte er nicht.

Ein Mann ist in Illertissen wohl aus großem Hunger zum Dieb geworden: Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 29-jähringe Obdachlose am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Friedrich-List-Straße auf. Dort verspeiste er im Ladenbereich diverse Lebensmittel, ohne diese bezahlen zu können. Bargeld führte der Mann nicht mit.

Geringer Schaden - dennoch Anzeige

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen geringen einstelligen Betrag, was ein Hausverbot und eine Anzeige zur Folge hat. (az)

