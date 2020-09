vor 16 Min.

Kein Warten mehr: Unterroth löst sein Defibrillatoren-Problem

Defibrillatoren sind an vielen öffentlichen Plätzen zu finden und an dem grünen Herzsymbol mit Blitz zu erkennen.

Plus Der Gemeinderat in Unterroth beschließt den Kauf drei neuer Defibrillatoren. Die Nachrüstung der vorhandenen Geräte hat sich als schwierig erwiesen.

Von Regina Langhans

Der Gemeinderat Unterroth hat den Kauf drei neuer Defibrillatoren beschlossen. Damit entschied sich das Gremium gegen das Warten auf eine Nachzertifizierung der vorhandenen Geräte. Bürgermeister Norbert Poppele sei froh über die Entscheidung und habe nun eine große Sorge weniger, wie er sagt. Das Thema hat in der vergangenen Zeit viele Unterrother bewegt - an öffentlichen Plätzen waren keine Defibrillatoren mehr verfügbar.

Warum die Defibrillatoren in Unterroth nicht einsetzbar waren

Seit länger als einem Jahr sind die medizinischen Schockgeräte zur Ersten Hilfe mit den Standorten Raiffeisenbankschalter, Rathaus und Sporthalle in Unterroth nicht mehr verfügbar. Sehr zum Ärger des Bürgermeisters. Viele Menschen hätten ihn auf die Problematik angesprochen und um eine Lösung gebeten, sagt er. Auch auf der Homepage der Gemeinde ist zu lesen: „Leider sind die Defibrillatoren bis heute nicht einsetzbar.“ Grund dafür sei eine unzureichende Zertifizierung der medizinischen Geräte durch den Hersteller. Eine Nachzertifizierung ist nötig.

Doch diese lässt auf sich warten. Poppele habe schon mit dem Gedanken gespielt, Hinweisschilder und Kästen abzumontieren. Der Bürgermeister sagt: „Sie sind ja irreführend.“ Doch so weit soll es jetzt nicht kommen: Die Gemeinde kauft drei neue Defibrillatoren zur Anbringung im Innenraum. Sie kosten jeweils 999 Euro bei acht Jahren Garantie.

Ein Defibrillator könnte künftig im Gasthof Linde untergebracht sein

Sollten sie jedoch im Außenbereich montiert werden, sei zum Frostschutz zusätzlich ein beheizbarer Kasten mit Kosten von 800 Euro nötig. Dies will der Bürgermeister umgehen, indem er statt des bisherigen Standorts im Rathaus einen Platz im Gasthof Linde bekommen soll, der tagsüber und bis in den Abend hinein geöffnet sei.

Dass Unterroth 2016 seinen ersten Defibrillator erhielt, der im Foyer der Sporthalle untergebracht und bei Einführungskursen vorgestellt wurde, sollte von Fortschrittlichkeit zeugen. Doch das wandelte sich zum Gegenteil, als das Problem mit der Zertifizierung zutage trat. Der Anbieter der unzureichend zertifizierten Defibrillatoren versprach, bei einer von der Kommune zu entrichtenden Nutzungsentschädigung in Höhe von 479 Euro pro Gerät für alle drei eine Nachzertifizierung zu erreichen.

Die Nachzertifizierung der Defibrillatoren dauerte der Gemeinde Unterroth zu lange

Doch das Angebot verzögerte sich immer wieder und zuletzt wurde die Insolvenz der Firma bekannt. Poppele sagt: „Die Nachrichten überschnitten sich gewissermaßen und ich wollte nicht die Nachfolgefirma beauftragen, da es sich wohl um eine Neugründung innerhalb der Familie handelt.“ Somit fiel die Entscheidung zugunsten eines Unternehmens in Sontheim, von der Kollegen im Unterallgäu ihre Geräte bezögen. Poppele ergänzte, dass Unterroth mit dem Defibrillatorenproblem nicht alleine dastehe. Auch in Buch hatte der Marktrat eine ähnliche Entscheidung zu fällen, allerdings mit anderen Schwerpunkten und dementsprechender Firma.

Was die Finanzierung der neuen Geräte durch die Kommune in Unterroth angeht, so hofft Poppele, die hohen Kosten durch Spenden oder etwaige Erlöse bei der geplanten Einweihungsfeier des neuen Bauhofs im Frühjahr verringern zu können.

