vor 17 Min.

Kein erster Schultag wie jeder andere

Für 1591 Kinder im Landkreis Neu-Ulm beginnt ein neuer Lebensabschnitt - mit Maskenpflicht und Hygieneregeln. Wie das an Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen ablief

Von Franziska wolfinger Und Veronika Lintner

Und jetzt bitte lächeln: 20 Kinder stehen bereit für ihr Klassenfoto – für das allererste in ihrem Leben. Mit beiden Händen halten sie ganz fest und stolz ihre bunten Schultüten, die über ihre Köpfe ragen, verziert mit Katzen, Schmetterlingen, Rennautos, Einhörnern. Bitte lächeln? Aber nein, das nützt leider nichts. Das Lächeln und Grinsen bleibt an diesem Tag verborgen. Maskenpflicht. Die Kinder der Klasse 1c, die ab sofort die Neu-Ulmer Grundschule Stadtmitte besuchen, tragen Mund-Nase-Schutz. Sie sind damit nicht allein: Insgesamt 1591 junge Menschen starten an diesem 8. September 2020 im Landkreis Neu-Ulm ins Schulleben. Ein Schulbeginn unter Corona-Bedingungen.

Für ein schnelles Foto ohne Maske

Auch auf dem Hof der Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen bietet sich ein ähnliches Bild. Die vielen Masken sind fast bunter als die Schultüten. Nur für die Erinnerungsfotos nehmen die Kinder und manche Eltern die Maske kurz ab – ausschließlich draußen und mit Abstand natürlich. So wie Tyrese, Amelie und Sarah, die sich mit ihren, wie sie sagen „viel zu schweren“ Schultüten für ein Foto unter dem Willkommensbogen positionieren. Auf den Inhalt der Tüten freuen sich die Kinder übrigens trotz des Gewichts.

Sara Heidemann, Tyrese Egner, Amelie Pires hatten gestern ihren ersten Tag an der Bischof-Ulrich-Grundschule Illertissen. Für ein Erinnerungsfoto mit ihren prächtigen Schultüten durften sie ihre Masken kurz abnehmen. Bild: Sven Hoppe/dpa

Dann nimmt die neue 1d Platz auf den Turnbänken, die in einer langen Reihe auf dem Schulhof aufgebaut sind. Schulleiterin Silvia Lang beginnt routiniert mit ihrer Ansprache zum Schulbeginn. Es ist an diesem Tag um 11 Uhr schließlich schon das vierte Mal, dass sie diese Rede hält, in der sie neue Schüler herzlich willkommen heißt. Vier neue erste Klasse begrüßen, das geht in diesen Zeiten nur gestaffelt. Nicht die einzige Anpassung des alljährlichen Rituals an die neuen Gegebenheiten. An der Bischof-Ulrich-Grundschule empfangen für gewöhnlich die Zweitklässler die neuen Schüler mit einem Lied. Das kommt heuer aus dem Lautsprecher. Singen die Kinder müssten sie noch weitere Abstände einhalten, erklärt Schulleiterin Lang. Anschließend erzählen die Zweitklässler eine Geschichte. Sie handelt davon was ein Löwe, Hase, Floh, aber auch ein Rasenmäher oder Schnittlauch in der Schule lernen. Und was lernen die Kinder? Lesen, Rechnen, Schreiben – die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Darauf freuen sich die Kinder.

Doch heuer steht auch der Umgang mit dem Mund-Nase-Schutz auf dem Lehrplan. Wann und wie setzt man den richtig auf? Die Klassenlehrerin wird diese Fragen mit den Kindern durchgehen, kündigt Lang an und ergänzt an die Erstklässler gewandt: „Obwohl ihr das alle schon ganz prima macht!“

Schulamtsleiter blickt positiv auf das angebrochene Schuljahr

Ansgar Batzner, der Direktor des Schulamts im Landkreis Neu-Ulm, sagt: „Wir freuen uns riesig, dass die Schule beginnt. Vor allem darüber, dass Schule in dieser Form überhaupt wieder stattfinden kann.“ Batzner zeigt Zuversicht: „Wir haben ein gutes Hygiene-Konzept entwickelt und wir werden die Fallzahlen genau beobachten.“ Insgesamt besuchen 9300 Schüler die Grund- und Mittelschulen im Kreis Neu-Ulm im Schuljahr 2020/21 – und nichts scheint so wie in den Jahren zuvor. „Wir wissen nicht, ob diese Ausnahme vom Normalfall nicht doch zum Normalfall der nächsten Jahre werden wird“, sagt Batzner.

Nachdem die neuen Schüler der 1d ihrer neuen Lehrerin Frau Fromm in das Klassenzimmer gefolgt sind, wird Silvia Langs Rede etwas ernster. Es geht um die Regeln, die die Schüler und Eltern künftig zu befolgen haben. Die Maske ist nicht die einzige Neuerung. Die Schüler stellen sich vor Schulbeginn vor dem Gebäude nach Klassen getrennt an. Die Eltern erfahren, wo genau ihre Kinder stehen werden. Und dass sie ihnen nicht ins Gebäude folgen sollen. Anliegen an die Lehrer bitte telefonisch übers Sekretariat.

Das Hygienekonzept steht

Die Schulleiterin scheint positiv gestimmt in das neue Schuljahr zu starten. Das Hygienekonzept wurde, nachdem die aktuellen Anweisungen des Kultusministeriums am Freitagabend veröffentlicht wurden, übers Wochenende angepasst. Es sei ein tolles Gefühl gewesen, am Morgen den vollen Pausenhof zu sehen, als die Zweit- bis Drittklässler ein paar Stunden vor den ersten Klassen in das neue Schuljahr starteten, erzählt Lang. Froh ist sie über das gute Wetter am ersten Schultag. So konnte die Begrüßung draußen stattfinden. Drinnen wäre es natürlich auch gegangen, sagt Lang. Doch dann nur mit zwei Begleitpersonen pro Kind. Einige der sichtlich stolzen Großeltern, die an diesem Tag auf dem Schulhof standen, hätten dann vermutlich zu Hause bleiben müssen.

Wie erlebt die Rektorin der Neu-Ulmer Grundschule Stadtmitte diesen ersten Schultag? „Auch aufgeregt, mit Spannung und Freude“, sagt Beate Altmann. „Die Begrüßung war kürzer als sonst, aber trotzdem herzlich.

Und wie viele Fragen rund um Corona musste sie den Eltern vor dem Schulstart beantworten? „Keine“, sagt sie. „Die Eltern scheinen sehr entspannt. Ich habe den Eindruck, auch die Kinder sind die Maske schon gewohnt. Die größeren Schüler leben ihnen das auch vor.“ Vor den Ferien funktionierte der Grundschulbetrieb mit Notgruppen und halber Klassenstärke, erzählt Altmann. Da wurde es plötzlich leise an der Schule, die Kinder wurden ruhiger, stiller. Jetzt unterrichten die Lehrer wieder in vollen Klassenzimmern. „Die Schüler tauen auf. Da steppt der Bär, es brummt, es lebt.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen