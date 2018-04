14:00 Uhr

Keine guten Aussichten für den Frosch

Viele freiwillige Helfer haben sich vor Kurzem auf die Suche nach Laichballen im Obenhausener Ried gemacht. Das Ergebnis der Aktion ist vor allem eines: besorgniserregend.

Von Dorothea Brumbach

Mit Gummistiefeln und Strohhut ausgerüstet hat sich eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus elf Naturschützern und interessierten Bürgern kürzlich im Obenhausener Ried getroffen. Denn auch in diesem Jahr hatte die Kreisgruppe Neu-Ulm des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) zu einer Grasfrosch-Laichballen-Zählung aufgerufen.

Biologe Ralf Schreiber betreute die sogenannte „Citizen-Science-Aktion“, also vom Englischen übersetzt die „Bürgerwissenschafts-Aktion“ ehrenamtlich. Er gab den Bürgerforschern hilfreiche Informationen für die Zählung an die Hand. „In diesem Jahr wurde der Grasfrosch zum Lurch des Jahres gekürt, aber die Bestände des Grasfroschs gehen seit Längerem sowohl in Bayern als auch in ganz Deutschland zurück“, sagte der Fachmann. Die Art stehe kurz davor in die Rote Liste gefährdeter Arten aufgenommen zu werden, betonte Schreiber. „Im Obenhausener Ried ist der Grasfrosch die häufigste Amphibienart und eine wichtige Nahrungsgrundlage für die im Rothtal brütenden Weißstörche.“ Doch im vergangenen Jahr seien nur knapp 300 Grasfrosch-Laichballen gefunden worden, sagte der Biologe und ergänzte: „Vor mehreren Jahren waren es noch fast doppelt so viele.“

Der Grasfrosch bevorzugt Schreiber zufolge stehendes oder langsam fließendes Gewässer zum Laichen. Die Laichballen würden dann auf der Oberfläche schwimmen und seien durch die schwarzen Eier gut zu erkennen. Bevor es aber für die Bürgerforscher los ging, solche Laichballen zu suchen, zeigte Schreiber den Teilnehmern mithilfe von Gebietskarten die 75 Gewässer, die es galt zu erkunden.

Schlechte Nachrichten: Die Anzahl der Laichballen ist zurückgegangen

Die Sonne brannte und schon waren auch die ersten Mückenstiche zu verzeichnen. Und es war nicht immer einfach, an die versteckten Laichstellen heranzukommen. Fische und Wildgänse fühlten sich von dem ungewöhnlichen Besuch zur Nachmittagszeit in ihrer Ruhe gestört. Schreiber fand Bach- und Teichmuscheln im klaren Wasser sowie den „Kleinen Wasserfrosch“, der in Europa geschützt ist. Die Bemühungen der Unteren Naturschutzbehörde Neu-Ulm, des LBV und auch der Privatbesitzer hätten in dieser Hinsicht also Wirkung gezeigt. Diese haben als gemeinsames Ziel, das Obenhausener Ried in seine Ursprungsform zurück zu verwandeln. „Früher konnte man von Obenhausen bis nach Tiefenbach schauen“, sagte Schreiber. Jetzt begrenzen Baumbestände den natürlichen Lebensraum im Ried. Der Mensch habe das natürliche Ökosystem verändert. Schreiber zeigte aber auch ein Gegenbeispiel: Ein alter Fischweiher wurde erst im vergangenen Jahr von der Unteren Naturschutzbehörde renaturiert. Bäume, die zuvor eine natürliche Barriere für Vogel- und Schmetterlingsarten waren, wurden entfernt, sodass die Tiere nun „freie Bahn“ für ihren neuen Lebensraum hätten.

Nicht zufriedenstellend hingegen war das Ergebnis der Zählung: Der Bestand ist auf weniger als 200 Laichballen zurückgegangen. Der Wasserspiegel war in den vergangenen Tagen zu schnell gesunken, viele Tümpel deshalb ausgetrocknet und dadurch einige Laichballen trockengefallen. Insofern bestehe dringender Handlungsbedarf beim Ausbaggern einiger Gewässer im Ried, stellte der Biologe fest.

