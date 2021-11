Adventskalender: Das erwartet die Fenstergucker in Kellmünz

Plus Die Kolpingsfamilie hat die Aktion zum 17. Mal in Folge organisiert. Die 24 Türchen versprechen leuchtende Überraschungen.

Bereits zum 17. Mal in Folge werden sich in Kellmünz auch heuer wieder die Adventsfenster auftun. Liebevoll geschmückte Stimmungsbilder sollen dann den Zauber der Vorweihnachtszeit im Dorf verbreiten. Die beliebte und schon traditionelle Veranstaltung wurde abermals von der Kellmünzer Kolpingfamilie organisiert.