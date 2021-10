Agile Iller: So soll sich der Fluss auf Höhe von Kellmünz wandeln

Plus Davon würden Mensch und Tier profitieren: Die Iller soll ursprünglicher werden. In Kellmünz geht es um Maßnahmen, die zu diesem Ziel führen könnten.

Durch das Projekt „Agile Iller“ soll der Fluss wieder ursprünglicher werden und schneller fließen. Außerdem sind weitere Laichplätze für die unterschiedlichen Fischarten ein Ziel. Die Menschen wiederum sollen die Iller mehr als Naherholungsraum erleben können. Zunächst ist aber noch einiges zu tun: Peter Faigle vom Regierungspräsidium Tübingen berichtete während der vergangenen Kellmünzer Marktratssitzung, dass sich die Iller in einem mäßigen bis unbefriedigenden Zustand befindet.