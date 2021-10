Kellmünz

vor 2 Min.

An der Brücke in Kellmünz muss noch länger gearbeitet werden

Noch gibt es an der Brücke in der Friedhofstraße in Kellmünz einiges zu tun. Der bisherige Zeitplan für die Bauarbeiten kann nicht eingehalten werden.

Von Zita Schmid

Seit Ende Juni ist die Brücke, die über die Staatsstraße 2031 in Kellmünz führt, gesperrt. Seitdem ist der Bereich östlich der Staatsstraße samt der weiter nördlich gelegenen Gebiete von der Ortsmitte aus über die Friedhofstraße nicht mehr erreichbar. Eine Umleitungsstrecke verläuft seit der Vollsperrung der Brücke von der Marktstraße über die Staatsstraße zur Kohlstatt, geht weiter über den Lindenweg bis zur Friedhofstraße. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer brauchen da noch etwas mehr Geduld: Die Baustelle wird nämlich noch länger bestehen als geplant.

