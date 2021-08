Kellmünz

06:30 Uhr

Bekommt Kellmünz einen Bestattungswald?

Plus Alternative Bestattungsformen werden immer beliebter. Jetzt denkt auch die Gemeinde Kellmünz darüber nach, Baumbestattungen anzubieten.

Von Armin Schmid

In einem Waldstück unter Baumkronen könnten in Kellmünz bald Bestattungen stattfinden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung darüber gesprochen, was die Voraussetzungen für einen Bestattungswald sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen