Kellmünz

vor 17 Min.

Der Stadtradeln-Star des Landkreises Neu-Ulm zieht Bilanz

Fabian Landthaler ist der Stadtradeln-Star im Kreis Neu-Ulm. Unser Foto zeigt ihn in Illertissen, wo er während einer Tour von Kempten zum Marzellus-Garten bei Weißenhorn anhält.

Plus Fabian Landthaler aus Kellmünz stellte sich beim diesjährigen Stadtradeln einer besonderen Herausforderung. Oft radelte er mehr als 100 Kilometer am Tag.

Von Franziska Wolfinger

Knapp 2000 Teilnehmer haben während des Stadtradelns im Landkreis Neu-Ulm wieder fleißig in die Pedale getreten. Einer besonderen Herausforderung stellte sich Fabian Landthaler. Als einziger Stadtradeln-Star des Landkreises verpflichtete sich der 21-Jährige Kellmünzer dazu, das Auto komplett stehen zu lassen. Damit er erst gar nicht in die Verlegenheit kam, zu schummeln, gab er seine Autoschlüssel zu Beginn der Aktion in der Führerscheinstelle im Landratsamt ab.

