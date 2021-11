Die Abwassergebühren in Kellmünz sinken

Plus Beim Trinkwasser und der Müllentsorgung müssen die Kellmünzer im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen. Doch Entsorgung von Abwasser wird billiger.

Wasser und Müllentsorgung werden für die Kellmünzer im nächsten Jahr teurer - dafür sinken aber die Gebühren für die Abwasserentsorgung. Und das, obwohl der Marktrat auch künftig Rücklagen für kommende Bauvorhaben bildet.