Die Rumänienhilfe aus Kellmünz gibt es jetzt nicht mehr

Nach mehr als 30 Jahren stellt Elfriede Bertele ihr Engagement bei der Rumänienhilfe Kellmünz ein. Wegen eines Versprechens hatte sie so lange weitergemacht.

Jedes Jahr gehörte er einige Wochen vor Weihnachten immer dazu: der Spendenaufruf von Elfriede Bertele für ihre Rumänienhilfe im Kellmünzer Mitteilungsblatt. Heuer wird die Bitte um Unterstützung aber nicht erscheinen. Aus gesundheitlichen Gründen kann Bertele die Hilfsaktion nicht mehr weiter durchführen. Nach mehr als 30 Jahren endet damit eine beispiellose Initiative.