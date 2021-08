Dieser junge Brunnen in Kellmünz verweist auf eine lange Geschichte

Plus Vor 14 Jahren wurde der Brunnen auf dem Marktplatz in Kellmünz errichtet. Auf großen Bronzetafeln ist einiges über die Historie des Ortes nachzulesen.

Es ist früh am Morgen. Sonnenstrahlen treffen auf den Brunnen auf dem Marktplatz in Kellmünz und lassen das Wasser funkeln. Dann schiebt sich eine Wolke vor die Sonne und beendet das Lichtspiel. Unbeeindruckt davon plätschert das Wasser im Brunnen munter weiter, das kühle Nass fließt gleichmäßig aus den vier Wasserspeiern. Das Bauwerk ist noch recht jung, weit zurück reicht dafür die Geschichte, die auf den großen Bronzetafeln niedergeschrieben ist.