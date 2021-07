Dorfladen Kellmünz: Weniger Kunden wegen gesperrter Brücke

Plus Für den Kellmünzer Dorfladen sind mit der Sperrung der Brücke in der Friedhofstraße harte Zeiten angebrochen. Die Kunden müssen für ihren Einkauf lange Umwege fahren.

Die Vollsperrung der Brücke in der Kellmünzer Friedhofstraße setzt dem Dorfladen zu. Das Geschäft, das sich unmittelbar neben dem Brückenbauwerk befindet, ist durch die Schließung von der Marktstraße beziehungsweise Ortsmitte aus nicht mehr erreichbar, sondern nur noch über eine Umleitung. Das macht sich nun schon nach drei Wochen bemerkbar.