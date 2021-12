Kellmünz

Dorfladen Kellmünz steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Plus Die Umsätze im Dorfladen sind massiv eingebrochen. Nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind der Auslöser. Jetzt will die Gemeinde helfen.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Dorfladen ist in wirtschaftlich schwieriges Fahrwasser geraten. In den vergangenen Monaten waren immer mehr Kunden ausgeblieben. In der Sitzung des Marktgemeinderats wurde darüber diskutiert, wie man der Einrichtung aus dem Tief heraushelfen kann.

