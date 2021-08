Einkaufen rund um die Uhr: In Kellmünz und Osterberg stehen nun die neuen Regiomaten

Plus Die beiden Automaten wurden kürzlich in Kellmünz und Osterberg aufgestellt und bieten Waren des täglichen Bedarfs.

Eier, Wurst und Milchprodukte von regionalen Herstellern. Dazu Kaffee, Süßes oder auch Getränke: In Kellmünz und Osterberg gibt es das jetzt schnell, unkompliziert und zu jeder Tageszeit aus dem Automaten.