Feuerwehr im Einsatz: Wieder brennt ein Auto in Kellmünz

Eine Woche nach einem Fahrzeugbrand musste die Kellmünzer Feuerwehr erneut ausrücken, weil ein Auto brannte. Was ist passiert?

Genau eine Woche nach dem Brand eines Autos mit Elektroantrieb hatte die Feuerwehr Kellmünz wieder mit einem Pkw-Brand zu tun. Diesmal war handelte es sich allerdings um einen "Verbrenner" im wörtlichen Sinne: Gegen 21 Uhr war ein Mann mit seinem SUV auf der Illertalstraße unterwegs, als er im Bereich der Heckklappe Rauch wahrnahm.

Defekte Kabel an Pkw führen zu Brand in Kellmünz

Wie sich herausstellte, war erstem Anschein nach in der Verkabelung ein Defekt und in dessen Folge ein Schmorbrand aufgetreten. Um in der Wohnsiedlung keine Schäden zu verursachen, lenkte der Fahrer sein Auto noch bis auf die Staatsstraße 2031 hinaus, wo er es auf der Seite abstellte und unverletzt aussteigen konnte. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Entstehungsbrand zu löschen.

13 Bilder E-Auto brennt: Bilder vom aufwändigen Einsatz in Kellmünz Foto: Wilhelm Schmid

Der Sachschaden an dem sechzehn Jahre alten Fahrzeug wurde von der Polizei in einer vorläufigen Schätzung mit zehn- bis fünfzehntausend Euro angegeben. Der Verkehr auf der Staatsstraße konnte halbseitig vorbeigeleitet werden.

