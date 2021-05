Kellmünz

14.05.2021

Friedhof in Kellmünz soll noch dieses Jahr saniert werden

Plus Die Arbeiten in Kellmünz sollen dieses Jahr noch beginnen. Dafür verschiebt die Gemeinde geplante Arbeiten am Rathaus.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Marktrat will die Sanierung des Friedhofs noch in diesem Jahr angehen. Erste Teilleistungen für die Neugestaltung des Innenbereichs wurden bereits ins Auge gefasst. Die Baumaßnahmen, die vorgezogen werden sollen, stehen auch im Zusammenhang mit den laufenden Instandsetzungsarbeiten an der Aussegnungshalle.