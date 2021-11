Gebühren steigen deutlich: Wasser und Müll werden in Kellmünz teurer

Plus Die Marktgemeinde Kellmünz kommt um Gebührenerhöhungen nicht herum. Die Kosten für die Bürger steigen in beiden Bereichen erheblich.

Die Kellmünzer Bürger werden im nächsten Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen: Trinkwasser und Abwasserbeseitigung sowie Müllentsorgung werden teurer. An den Gebührenerhöhungen führte für den Martkgemeinderat kein Weg vorbei.