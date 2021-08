Geschichtsreise für Kinder: Als die Römer in den Kreis Neu-Ulm kamen

Plus Spannende Geschichten aus der Vergangenheit gibt es auch im Landkreis Neu-Ulm zu erleben. Zum Start unserer Kinder-Serie sind wir in Kellmünz.

Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Auch in unserer Umgebung gibt es einiges zu erleben. Willkommen zu unserer Geschichtsreise durch den Landkreis Neu-Ulm für Kinder.